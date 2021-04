Autoren melden sich zu Wort : Schriftsteller wettern gegen Corona-Politik

Ausgangsbeschränkungen in Deutschand – nach 22 Uhr haben Katzen die Straßen für sich. Foto: dpa/Jens Kalaene

Meinung Düsseldorf Die Autoren Juli Zeh, Thea Dorn und Daniel Kehlmann haben sich zur aktuellen Pandemiepolitik zu Wort gemeldet. Sie treibt Sorge um Demokratie und Freiheitsrechte. Aber auch die vermeintliche Haltung mancher Bürger.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Es rumort in der Kultur: Nach der Aufregung um die sarkastischen Videobotschaften bekannter Schauspieler haben sich jetzt drei Schriftsteller zu Wort gemeldet, um auf ganz anderem analytischen Niveau den aktuellen Umgang der Politik mit der Pandemie zu kritisieren. In der Wochenzeitung „Die Zeit“ bemängeln Juli Zeh, Thea Dorn und Daniel Kehlmann, die Politik sei verantwortungsscheu und habe zu wenig Vertrauen in die Fähigkeit der Demokratie, auch mit großen Krisen fertig zu werden. Stattdessen verschanzten sich die Verantwortlichen hinter wissenschaftlichen Empfehlungen und pflegten eine Rhetorik des Ausnahmezustands, um Eingriffe in die Bürgerrechte als alternativlos erscheinen zu lassen. Über den richtigen Umgang mit der Pandemie und den Ausgleich all der unterschiedlichen Interessen müsse aber gestritten werden. Das sei die Stärke der Demokratie. Und sie könne es auch mit Corona aufnehmen.

Diese Einwürfe klingen erst einmal gut, weil sie die Kraft der Demokratie und die Bedeutung bürgerlicher Freiheitsrechte beschwören. Weil alle, nun wirklich alle, den anhaltenden Lockdown satt haben. Und weil die Politik ja tatsächlich immer müder und entschlussunwilliger erscheint. Sie schiebt eine notwendige Entscheidung nach der anderen auf, zu wenig Impfstoff, zu wenig Tests, zu wenig Mut, mit einem harten, dafür kurzen Lockdown die Inzidenzen ins Kurvental zu zwingen. Es erscheint überfällig, dass Künstler zur aktuellen Pandemiepolitik das Wort ergreifen und nicht nur für die Öffnung von Kinos, Konzertsälen, Buchläden eintreten, sondern auch intellektuell sezieren, was im Lande vor sich geht.

Doch die aktuellen Einwürfe der drei Autoren schießen dann doch über manche Problemfelder hinaus. Wenn Daniel Kehlmann etwa den Kampf gegen Corona mit dem Krieg gegen den Terror der USA nach den Anschlägen von 9/11 vergleicht und erklärt, die Logik des Ausnahmezustands dränge von sich aus auf Verschärfung. Klingt alarmierend. Aber ist in Deutschland nicht gerade der fehlende Stoff in den Impfzentren das Kernproblem? Oder wenn Thea Dorn der Politik vorwirft, es ginge ihr nur um „Todesverhinderung“ und Teilen der Gesellschaft sei es offenbar lieber, sich Gängelungen verordnen zu lassen, als heikle Diskurse anzupacken.

Die Probleme der deutschen Pandemiepolitik liegen aber weniger in mangelnder Diskursbereitschaft oder dem heimlichen Aushöhlen der Demokratie, sie sind viel konkreter. Sie haben mit Zögerlichkeit im politischen Handeln zu tun, mit enormen Schwachstellen in der Digitalisierung von Schule und Verwaltung, mit falsch verstandenem Föderalismus und Politikern im Wahlkampfmodus. Aber eher nicht damit, dass es zu wenig Skepsis gegenüber Modellrechnungen gäbe oder die Leute kein ausreichendes Problembewusstsein bezüglich der Eingriffe in ihre Bürgerrechte besäßen. Es schwingt in den Thesen der Schriftsteller stets auch mit, es könne eine Pandemiepolitik ohne Freiheitseingriffe geben. Eine verlockende Vorstellung, doch wäre das erst einmal zu belegen. Der Verweis auf Schweden im Gespräch der Autoren ist angesichts der Probleme dort jedenfalls zu mager.

Juli Zeh und Thea Dorn haben sich auch in ihren jüngsten Romanen mit deutscher Corona-Politik beschäftigt. Juli Zeh erzählt in „Über Menschen“ von einer Frau, die unter anderem deswegen von Berlin aufs Land flüchtet, weil ihr Freund, ein freier Journalist, zum Corona-Maßnahmen-Fanatiker mutiert, überall nur noch Infektionsrisiken wittert und von seiner Freundin Panik-Gefolgschaft einfordert. Thea Dorn lässt in „Trost“ eine Ich-Erzählerin Briefe schreiben, deren lebenshungrige Mutter an Covid gestorben ist. Die hinterbliebene Tochter hadert nicht so sehr mit dem Schicksal, dass ihre Familie von der Pandemie schwer getroffen wurde, die hedonistische Mutter hat durch eine Reise ins Hochrisikogebiet Italien ihre Ansteckung fast heraufbeschworen. Vielmehr wettert die Ich-Erzählerin wortreich gegen die Zumutungen der Corona-Maßnahmen. Etwa, wenn eine Tochter mit einer anständigen Beerdigung von der Mutter Abschied nehmen will.