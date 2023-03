Podcast Tonspur Wissen Wie schaffen wir endlich die Gleichstellung?

Frauen verdienen für die gleiche Arbeit oft weniger als Männer. Warum eigentlich? Und viel wichtiger ist noch die Frage, wie kann die Gleichstellung von Mann und Frau endlich gelingen? So lange es das Ehegattensplitting und das Elterngeld gibt, wird es schwer bis unmöglich. Sagt Prof. Dr. Katharina Wrohlich im Gespräch mit Ursula Weidenfeld. Sie leitet die Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und lehrt unter anderem Gender- und Familienökonomie an der Universität Potsdam.