Podcast Tonspur Wissen : Haben wir Corona überstanden?

Düsseldorf Die Maske brauchen wir nur noch in wenigen Fällen. Abstand wird auch nicht mehr eingehalten und zur Begrüßung gibt es immer häufiger eine dicke Umarmung. Haben wir Corona aber wirklich überstanden?

Vieles läuft so, wie vor der Pandemie. Obwohl die Fallzahlen nicht zuletzt durch Großveranstaltungen wie das Oktoberfest wieder in die Höhe schnellen. Auch wenn die Maßnahmen deutlich geringer ausfallen, als vor einem Jahr, Corona ist nicht vorbei aber der Umgang hat sich verändert. Das erklärt und Prof. Dr. Hajo Zeeb im Gespräch mit Ursula Weidenfeld. Er ist Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation des Leibniz Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Außerdem lehrt er auch an der Universität Bremen.