Podcast Tonspur Wissen Wie steht es aktuell um unsere Energie?

Düsseldorf · Zum 01. März greift bei uns die Gaspreisbremse. Ist damit jetzt alles gut? Von einer Gasknappheit sind wir in diesem Winter zum Glück weit entfernt. Hat die Politik nun angemessen reagiert oder hätte es an der ein oder anderen stelle doch etwas mehr sein dürfen? Politische Fragen zur Energie, klären wir in dieser Ausgabe von "Tonspur Wissen".

02.03.2023, 17:00 Uhr

Von Michael Höing