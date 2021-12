„Begleitet von seiner Familie und umgeben von seinen Büchern“ : Verleger Klaus Wagenbach mit 91 Jahren gestorben

Der 1930 geborene Verleger Klaus Wagenbach ist am Freitag in Berlin gestorben. Foto: dpa/Rainer Jensen

Berlin Halb Kommunist, halb Konservativer – das Leben des Verlegers Klaus Wagenbach vereinte RAF-Texte mit Franz Kafka und Ingeborg Bachmann. Nun starb er in Berlin.

Der Verleger Klaus Wagenbach ist tot. Er starb am Freitag in Berlin im Alter von 91 Jahren, wie sein Verlag am Montag mitteilte. Er sei gestorben „begleitet von seiner Familie und umgeben von seinen Büchern“, hieß es. „Seinem Lebensmotto entsprechend werden wir seinen Verlag weiterführen: "Gewonnen kann durch Trübseligkeit nie etwas werden".“