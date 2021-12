Nach Unfall in Viersen : Todesursache noch nicht geklärt

Die Polizei hatte erst gemeldet, ein 83-Jähriger sei an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Nun korrigiert sie dies. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Am Montag hatte die Polizei gemeldet, ein 83-jähriger Viersener sei an den Folgen eines Unfalls, der sich Anfang Dezember auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ereignete, in einem Krankenhaus gestorben.

Nun teilte sie mit: „Derzeit ist aber entgegen der Meldung noch nicht gesichert, ob der Senior an den Folgen des Unfalls starb. Die Ermittlungen hierzu dauern an.“

(naf)