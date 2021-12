„Feliz Navidad“ und „Buddy“ : Prinz William verrät Kindern seine Weihnachtsfavoriten

London Der 39-Jährige erzählte kleinen Patienten im Krankenhaus, welche Beilagen er am liebsten zu seinem Truthahn isst, welches Auto er gerne hätte und was er tun würde, wen er einen Tag lang Weihnachten bestimmen könnte.

Prinz William hat auf Nachfrage von kleinen Krankenhauspatienten seine Weihnachtslieblinge verraten. Sein Lieblingsfilm sei „Buddy - Der Weihnachtself“ mit Will Ferrell, am liebsten höre er den Song „Feliz Navidad“ und esse seinen Truthahn am liebsten mit Rosenkohl, gerösteten Kartoffeln und Wurst, sagte der Prinz. Die Fragen stellten ihm Kinder, die im Londoner Royal-Marsden-Krankenhaus eine Krebsbehandlung erhalten.