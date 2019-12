„Künstlerin des Jahrzehnts“ : Taylor Swift wird 30

New York Sie ist jetzt schon „Künstlerin des Jahrzehnts“ und damit auf einem neuen Höhepunkt ihrer Karriere, dabei wird sie jetzt erst 30 Jahre alt: US-Sängerin Taylor Swift.

Swifts Eltern im Publikum wischten sich Tränen aus den Augen, während um sie herum „Taylor, Taylor“-Sprechchöre ausbrachen. „Ihre Lieder berühren alle und die Resonanz darauf überall auf der Welt ist außergewöhnlich“, schwärmt King weiter. „Ihr vergangenes Jahrzehnt war unglaublich - aber das beste kommt erst noch.“ Sichtlich gerührt nimmt Swift, die am Freitag (13. Dezember) 30 Jahre alt wird, die Ehren-Auszeichnung entgegen - da weiß sie noch gar nicht, dass sie an dem Abend auch noch insgesamt fünf American Music Awards gewonnen und damit Michael Jackson (1958-2009) überholt hat, der zuvor die meisten AMAs eingesammelt hatte.

Die AMAs küren Swift an diesem Abend zur Königin der Pop-Welt, aber die Musikerin bleibt ihrem bescheiden-nahbaren Stil treu. Zum Medley ihrer größten Hits holt sie befreundete Kolleginnen wie Halsey und Camilla Cabello dazu und schwärmt danach, wie viel Spaß ihr der Auftritt gemacht habe. Sie bedankt sich immer wieder bei den Fans und sagt: „Ich habe so viel Glück, dass ich hier sein und das alles machen darf.“ Und sie sagt auch: „Im vergangenen Jahr hatte ich einige der schönsten - und einige der härtesten Zeiten.“

Ihrem früheren Label wirft sie öffentlich Ausbeutung vor. Und zeigt damit wieder: So blond, zierlich, harmlos und freundlich sie auf den ersten Blick wirkt, so knallhart kann sie gleichzeitig sein, wenn es darum geht, für die Rechte von Musikern oder gegen sexuelle Belästigung vorzugehen. Ihre Millionen Fans weltweit - allein 123 Millionen folgen ihr auf Instagram - lieben die 1989 im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Sängerin genau für diese Mischung.

Die frisch gekürte Königin des Pop stammt eigentlich aus der Country-Musik. Schon als Zehnjährige schrieb Swift Songs und nahm an Musikwettbewerben teil. Bei einem Auftritt in Nashville entdeckte sie ein Produzent, bereits ihr Debütalbum kletterte 2006 weit hoch in die Charts. Inzwischen hat Swift, die sich auch schon als Schauspielerin versucht hat, mehr als 150 Millionen Tonträger weltweit verkauft, dutzende Preise eingesammelt - und sich von der Country-Musik immer weiter in Richtung Pop entfernt.