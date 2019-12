Auftritt in der „NDR Talk Show“ : Warum im Haus von Robbie Williams eine Weihnachtspyramide aus Köln steht

Düsseldorf/Hamburg Popstar Robbie Williams ist aktuell auf Promo-Tour für sein Weihnachtsalbum „The Christmas Present“. In der „NDR Talk Show“ hat er jetzt verraten, wer bei ihm zuhause für die Weihnachtsdeko zuständig ist – und warum diese eine Verbindung nach NRW hat.

„Unser Haus ist jetzt sehr deutsch“, erzählt er und berichtet von einem Einkaufstrip seiner Frau auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Dort habe sie so ziemlich alles gekauft. Unter anderem gebe es bei ihnen zuhause jetzt auch eine Weihnachtspyramide, hergestellt im Erzgebirge. Überrascht habe ihn dabei, dass diese Pyramiden mit echten Kerzen betrieben würden. So etwas gebe es in Großbritannien nicht. „Es war für mich, als würde ich das erst Mal Feuer in meinem Leben sehen“, berichtet Williams.