Show wird in Düsseldorf aufgezeichnet : Helene Fischers lockt wieder zahlreiche Stars in ihre ZDF-Weihnachtsshow

Düsseldorf Jedes Jahr lockt Helene Fischer mit ihrer gleichnamigen Weihnachtsshow im ZDF Millionen Menschen vor den Fernseher. Wer dieses Jahr beim deutschen Mega-Star auftreten wird.

Auch in diesem Jahr hat Superstar Helene Fischer wieder richtige Hochkaräter in ihre „Helene Fischer Show“ eingeladen, die am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Unter anderem treten Entertainer Thomas Gottschalk, „Backstreet Boy“ Nick Carter und Schlagersänger Roland Kaiser auf. Angekündigt hätten sich für die ZDF-Show außerdem der österreichische Sänger Andreas Gabalier und US-Schauspieler Josh Groban, teilte der Sender am Mittwoch mit. Durch die dreistündige Sendung führt Helene Fischer selbst.