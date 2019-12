Ex-„Bachelor“-Teilnehmer : Sebastian Pannek und Angelina Heger erwarten ihr erstes Kind

Düsseldorf Erfreuliche Nachrichten bei Angelina Heger und Sebastian Pannek. Die beiden ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmer sind seit Sommer ein Paar - jetzt erwarten die beiden ihr erstes Kind.

Es ist der mittlerweile dritte „Bachelor“, in den sich Angelina Heger verliebt hat. 2014 schied sie zwar im Halbfinale beim „Bachelor“ aus, angelte sich im Nachhinein Christian Tews, danach war sie mit dem ehemaligen „Bachelor“ Leonard Freier zusammen. Und jetzt seit Sommer also Sebastian Pannek. Dieser war seit der „Bachelor“-Staffel 2017 eineinhalb Jahre mit Finalisten Clea-Lacy Juhn liiert, das Paar trennte sich Sommer 2018. Als die Beziehung von Pannek und Heger publik wurde, sagte Juhn damals: „"Das ist jetzt schon wirklich lange her mit Sebastian und mir – über ein Jahr. Von dem her ist das völlig in Ordnung, also da stört mich gar nichts daran.“ Was sie zu den Baby-Nachrichten des Paares sagt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig bekannt ist der Geburtstermin. Aber darüber werden Pannek und Heger sicherlich auf Instagram informieren.