„Man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt“ : Willi und Jasmin Herren trennen sich nach 17 Monaten Ehe

Köln Willi Herren und seine Frau Jasmin haben sich getrennt. Nach 17 Monaten Ehe gab der ehemalige „Lindenstraßen“-Darsteller das Ehe-Aus auf Instagram bekannt.

Am Dienstag gaben beide via Social Media ihre Trennung bekannt. Willi Herren schrieb: „Manche Dinge im Leben wünscht man sich von ganzem Herzen. So wie ich mir ein gemeinsames Leben mit JASMIN gewünscht habe. Leider gehören dazu immer zwei Menschen, die einen gemeinsamen Traum verfolgen. Mit gleichen Ansichten. Und gleichen Methoden. Das war bei Jasmin und mir nicht mehr gegeben. Ihr wisst dass ich alles dafür getan hätte. Aber man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt. Das ist jetzt der Fall. Deshalb haben wir uns getrennt.“