Youtuberin und Schauspielerin Warum Julia Beautx ihren Künstlernamen ablegen will

Ihren Künstlernamen habe sie sich mit 14 Jahren im Physikunterricht in der Schule ausgedacht, verriet sie der Zeitung. Damals habe sie „nicht großartig darüber nachgedacht, was das für meine zukünftige Karriere bedeuten könnte“. Die Hauptsache für sie sei in der Schulzeit gewesen, ihren echten Namen geheim zu halten.