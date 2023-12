Großer Konkurrent von X Das kann der neue Kurznachrichtendienst Threads

Düsseldorf · Einige Monate verspätet geht der Kurznachrichtendienst Threads jetzt auch in der EU an den Start. Meta-Chef Mark Zuckerberg will damit Elons Musks X Konkurrenz machen. Was Nutzerinnen und Nutzer jetzt wissen müssen.

14.12.2023 , 14:54 Uhr

Die App Threads kann man sich jetzt auch in allen EU-Ländern herunterladen. Foto: dpa/Yui Mok