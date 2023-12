„Johann Moritz“ ist gestrichen Klever Kulturpreis hat einen neuen Namen

Nun ist es offiziell: Der Moritz-von-Nassau-Kulturpreis heißt künftig „Kulturpreis der Stadt Kleve“. Das entschied der Stadtrat am Mittwoch mit Mehrheit. Hintergrund sind die Verstrickungen des früheren Klever Statthalters in den Sklavenhandel, den die Niederländer in Brasilien betrieben haben. Johann Moritz von Nassau-Siegen lebte von 1604 bis 1679. Die Lokalpolitik diskutierte zuletzt, ob er heute noch als Namenspatron dienen kann.