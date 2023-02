Zweites Kind im Anmarsch Meghan Trainor tanzt mit Babybauch auf Instagram

Laut Hashtag ist die Sängerin in der 18. Schwangerschaftswoche. In dem Video ist auch ihr gerade zwei Jahre alt gewordener Sohn Riley zu sehen. Trainor war 2014 mit ihrem Hit „All About That Bass“ weltweit bekannt geworden. Ihr Ehemann und Rileys Vater ist der Schauspieler Daryl Sabara (30, „Spy Kids“).