„Goodbye Deutschland“-Star : Danni Büchner baut Unfall auf Mallorca und räumt Schuld bei Instagram ein

Cala Millor Kleiner Schreckmoment für Danni Büchner auf Mallorca: Die 41-Jährige teilte ihren Fans in einer Story auf Instagram mit, dass sie einen Unfall hatte. Sie habe beim Abbiegen eine Rollerfahrerin nicht gesehen.

In ihrer aktuellen Instagram-Story teilt die Mallorca-Auswanderin ihren Fans mit, dass sie einen Unfall gebaut hat. Sie habe eine Rollerfahrerin beim Abbiegen nicht gesehen. Sie sei im toten Winkel gewesen, schreibt die 41-Jährige auf Instagram. „Es ist ein Blechschaden entstanden und die Frau steht logischerweise unter Schock, mit leichten Blessuren“, schreibt Büchner weiter.

Danni Büchners Mann Jens, deutscher Kult-Auswanderer, war im November vergangenen Jahres an Krebs gestorben. Seitdem teilt die 41-Jährige ihren Weg raus aus der Trauer mit ihren und seinen Fans auf Instagram und bei der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“. An ihrem zweiten Hochzeitstag am 30. Mai veröffentlichte sie Fotos der Trauung. „Durch dich habe ich gelernt nie aufzugeben,für uns, für unsere Kinder“, schrieb sie auf Instagram.