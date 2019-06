Während des ersten Songs : Fan bringt auf Pink-Konzert ein Mädchen zur Welt

Liverpool Hochschwanger ging Pink-Fan Denise Jones auf ein Konzert der US-Sängerin in Liverpool. Dann setzten die Wehen ein und sie brachte noch während des Konzerts ein kleines Mädchen zur Welt. Ihre Tochter nannte sie Dolly Pink.

Die US-Sängerin Pink (39, „Get the Party started“) freut sich über die Geburt ihres wohl jüngsten Fans: Die kleine Dolly Pink sei bei Pinks Konzert Dienstagabend in Liverpool zur Welt, berichtete die englische Tageszeitung „Liverpool Echo“ am Mittwoch.