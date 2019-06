Gemeinsamer Auftritt : Sophia Thomalla und Keeper Karius zeigen ihre Liebe erstmals öffentlich

Sophia Thomalla und Loris Karius zeigten sich am Montag erstmals in der Öffentlichkeit. Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin Seit Monaten sind die beiden zusammen, doch in der Öffentlichkeit haben sich Sophia Thomalla und Liverpool-Profi Loris Karius noch nicht gezeigt. Das taten sie nun am Montag.

Schauspielerin Sophia Thomalla (29) und Fußballer Loris Karius (26) haben sich in Berlin zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Das Paar kam am Montagabend zum Sommerfest der Charity-Organisation „Ein Herz für Kinder“ am Berliner Wannsee. Thomalla zeigte sich bauchfrei in einem weißen Spitzen-Outfit. Torwart Karius ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen, Thomalla folgte ihm an den Bosporus.