Ed Sheeran singt auf Instagram für Geburtstagskind Bruno Mars

Der britische Musiker Ed Sheeran (l.) bei einem Konzert in Riga und US-Sänger Bruno Mars bei einem Auftritt auf der Victoria's Secret Fashion Show in Paris (Archivfoto). Foto: dpa/Str;Ian Langsdon

Nashville Ein Ständchen unter Freunden: Grammy-Gewinner Bruno Mars hat sich von Weltstar Ed Sheeran zum 33. Geburtstag ein Lied singen lassen. Ihre Fans feiern das Ständchen auf Instagram.

Du weißt, dass du es geschafft hast, wenn du Ed Sheeran anheuern kannst, dir "Happy Birthday" zu singen“, schrieb Mars am späten Montagabend zu einem Video auf Instagram. Die beiden Musiker sitzen dabei am Tisch - Sheeran an der Gitarre, Mars isst mit einem goldenen Partyhut auf dem Kopf einen Cupcake.