Kollegah distanziert sich von Auschwitz-Zeilen: Zeit der Provokation vielleicht erst mal vorbei

Düsseldorf Späte Reue eines Gangster-Rappers: Kollegah hat sich von den Auschwitz- und Holocaust-Textzeilen auf seinem Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ distanziert. „Ich werde so etwas nie wieder benutzen.“

Kollegah verteidigte in dem Interview seine Entscheidung, für den Rapper Jigzaw Kaution zu hinterlegen, obwohl der einen Menschen mit einer Machete verletzt haben soll. Er habe Jigzaw im Januar entdeckt. Der habe in seinem Leben bislang Pech gehabt und die falschen Freunde kennengelernt. In der Szene gebe es aber „Diamanten, die ihr Herz am rechten Fleck haben“. Deshalb habe er Kaution hinterlegt. „Jetzt hat er die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. In der Form, in der er es am besten kann, als Rapper.“