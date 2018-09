Will Smith wagt Bungee-Sprung über Grand Canyon zum 50.

Phoenix Der eine bekommt zum Geburtstag eine schöne Torte, der andere springt eben aus dem Helikopter: Will Smith gehört offenbar zur zweiten Sorte. Seinen 50. feierte der Schauspieler mit einem Adrenalin-Kick und ließ sich von einem Kamerateam begleiten.

US-Star Will Smith ist zur Feier seines 50. Geburtstags an einem Bungee-Seil aus einem Hubschrauber hoch über dem Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona gesprungen. Das Spektakel wurde am Dienstag live in seinem YouTube-Kanal übertragen.