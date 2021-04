Ralf Küntges trat in St. Tönis auf : Ein Konzert in der Garageneinfahrt

Eine Stunde lang lauschten die Anwohner vor den Haustüren, in ihren Fenstern und in den Vorgärten der Musik von Ralf Küntges. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Garageneinfahrten der beiden Hausnummern 84a und 86 an der Theo-Mülders-Straße in St. Tönis haben sich in einen Mini-Konzertraum verwandelt. Boxen, technisches Equipment und mittendrin Ralf Küntges mit seiner Gitarre.

„Über den Wolken“, der bekannte Song von Reinhard Mey, erklingt. Menschen, die vor den Eingängen der Nachbarhäuser stehen, singen leise mit und bewegen sich im Rhythmus der Musik. Andere haben Stühle in den Vorgarten gestellt und es sich dort bequem gemacht. Nachbarn schauen aus den Fenstern ihrer Häuser und genießen von dort die Musik. Auf dem Bürgersteig vor dem Musiker ist ein großer Regenbogen aufgemalt, und auf einem Tisch steht ein schwarzer Hut. Zuhause bleiben und trotzdem ein Stück weit Normalität erleben, das machte Küntges jetzt zu Ostern wieder einmal möglich.

Der Musiker, den viele auch in seinem Beruf als Leiter der Kita Gänseblümchen kennen, hatte schon Ende vergangenen Jahres die Idee, mit seiner Musik Menschen trotz der Pandemie eine Freude zu machen. „Mir fehlte das Musikmachen sehr, und ich dachte mir, es gibt auch Möglichkeiten, in der Pandemie Menschen mit Musik eine Freude zu machen“, sagt Küntges. Der Hobby-Musiker, der schon mehr als 25 Jahre lang in der Musikbranche unterwegs ist, kommt auf Wunsch mit der Gitarre vorbei, stellt sich in eine Garageneinfahrt oder in einen Vorgarten und singt. Wobei alles immer mit dem Ordnungsamt abgesprochen ist. So wie jetzt an der Theo-Mülders- Straße.