Nach monatelanger Funkstille : Lena Meyer-Landrut meldet sich auf Instagram zurück

Berlin Nachdem Lena Meyer-Landrut mehrere Monate lang abgetaucht war, fegte sie Anfang der Woche ihren Instagram-Account komplett leer. Jetzt meldet sich die Sängerin im Netz zurück - unter neuem Namen und mit einer Ankündigung.

Am Dienstagabend, knapp 24 Stunden nach der Leerung ihres Profils, postet Lena ein rund 15-sekündiges Video mit der Ankündigung für eine neue Single. Die Sängerin meldet sich damit zurück auf der Bühne. Am 21. Mai 2021 wird ihr Song mit dem Titel „Optimistic“ erscheinen. Bis das neue Album fertig ist, wird es aber wohl noch einige Monate länger dauern.

Und noch etwas ist neu: Bis vor kurzem hieß der erfolgreiche Instagram-Account @lenas_view. Nun wurde er umbenannt in @lenameyerlandrut. Dass die Künstlerin nun auch im Netz unter ihrem vollen Namen agiert, darf man wohl als Ansage verstehen: Lena Meyer-Landrut ist erwachsen geworden. Das Video zur Ankündigung der Single betitelt sie außerdem mit den Worten: „One third of the way“, (deutsch: ein Drittel des Weges). Passend. Denn nur zwei Tage nach Erscheinen ihrer Single hat sie Geburtstag. Sie wird 30.