Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Tessa Bergmeier

Bekannt wurde die 33-Jährige durch ihre Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2009. Auch wenn sie damals nur den 14. Platz belegt hat, blieb sie am meisten in Erinnerung. Denn durch ihre Eskapaden in der Show, in der sie Model-Mama Heidi Klum den Mittelfinger zeigte, machten sie zur Drama-Queen der Staffel. Im Anschluss ging es für Tessa Bergmeier zunächst in die „Model WG“ und danach auf „Die Alm“, ehe sie beim „Promi Boxen“ antrat. Nach einem vorübergehenden Rückzug aus dem TV-Geschäft kehrte sie 2022 schließlich im „Kampf der Realitystars“ zurück.