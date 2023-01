Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Jolina Mennen

Im Jahr 2016 entschloss sich Mennen zu einem wichtigen Schritt und machte ihre Transsexualität öffentlich. Auf ihrem Youtube-Kanal dokumentierte sie die Reise zu ihrem wahren Äußeren. Nach drei geschlechtsangleichenden Operationen fühlt sich Jolina heute endlich wohl in ihrem Körper. Seit 2019 ist sie auch rechtskräftig eine Frau. Und steht selbstbewusst in der Öffentlichkeit, was sie mit ihrer Teilnahme beim „RTL Turmspringen“ im Sommer 2022 unter Beweis stellte. Auch bei der „Wok WM“ auf ProSieben war die Influencerin mit von der Partie. Nun stellt sie sich dem Abenteuer Dschungelcamp. Ihre größte Herausforderung: Handyentzug. „Ich war seit 2008 keinen Tag offline“, verriet Mennen im Interview mit RTL. Wie lange sie es ohne Handy im Dschungel durchhält, sehen wir am 13. Januar 2023.