Von Bohlen auf Mallorca entdeckt : Neuseeländer Nick Ferretti ist das RTL-„Supertalent“ 2020

Am Samstagabend suchte RTL einen Sieger beim „Supertalent“. Am Ende stand ein Kandidat auf dem Siegertreppchen, den Poptitan Dieter Bohlen einst den Tipp gab, sich bei der Sendung anzumelden.

Das RTL-„Supertalent 2020“ ist ein Sänger aus Neuseeland. Nick Ferretti (30) wurde am Samstagabend von den Zuschauern des Live-Finales gewählt. „Ich bin dankbar, eine zweite Chance bekommen zu haben, in Deutschland zu zeigen, was ich kann. Ich bin Dieter dankbar, was für ein unglaublicher Mann. Und Danke, Deutschland!“, zitierte RTL am Sonntagmorgen den Sänger, der mit seiner Gitarre und dem Lied „All of me“ von John Legend überzeugte.