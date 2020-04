Mehr regionaler Inhalt : Längere Sendezeit für ARD-„Tagesthemen“ unter der Woche beschlossen

Die „Tagesthemen“ sind das Flagschiff der ARD-Nachrichten. Jetzt wurde die Sendezeit unter der Woche verlängert. Auch freitags gibt es bereits eine längere Ausgabe.

Die „Tagesthemen“ am Freitag sind bereits verlängert worden - ab Herbst wird es auch an den anderen Werktagen mehr Sendezeit geben. „Die ARD-Programmkonferenz hat beschlossen, die "Tagesthemen" ab 7. September 2020 von Montag bis Donnerstag von aktuell 30 auf 35 Minuten auszuweiten“, teilte das Erste am Freitag mit. Die neue Sendezeit erstrecke sich dann von 22.15 bis 22.50 Uhr.