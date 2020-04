Löschzug Xanten-Nord : Patient aus Wohnung in Vynen befreit

Die Feuerwehr übergab den Patienten aus Vynen an den Rettungsdienst (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Xanten Der Löschzug Xanten-Nord ist in ein Haus in Vynen eingedrungen, um einen dort lebenden Mann an den Rettungsdienst zu übergeben.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag den Löschzug Xanten-Nord der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Rettungsdienst zur Hauptstraße in Vynen alarmiert. Ein Bewohner eines Hauses war längere Zeit nicht mehr gesehen worden. Die Feuerwehr hatte den Auftrag, einen Zugang zur Wohnung zu schaffen. Die Einsatzkräfte öffneten die Hauseingangstüre und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz für die Wehr beendet.

(RP)