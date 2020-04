„Europe Shine a Light“ : ARD liefert Alternative zum Eurovision Song Contest

Foto: dpa/Koen Van Weel

Hilversum Der ESC fällt aus. Die ARD sendet aber trotzdem eine Show - und zwar unter dem Titel „Europe Shine a Light“. Die Sendung soll zweieinhalb Stunden dauern. Es soll kein Voting und kein Siegerlied geben.

Statt des wegen der Corona-Krise ausfallenden Eurovision Song Contest 2020 übernimmt die ARD die EBU-Gemeinschaftssendung „Europe Shine a Light“ am 16. Mai. In der nun veröffentlichten Programmübersicht für das Erste sind am Abend des ursprünglich geplanten ESC-Finales für die Show ab 21 Uhr zweieinhalb Stunden Sendezeit vorgesehen. Zunächst hatte es geheißen, die Show solle etwa zwei Stunden dauern. Im vergangenen Jahr dauerte das große Finale inklusive aufwendiger Punktevergabe gut vier Stunden. Bei der jetzigen Ersatzshow soll es kein Voting und kein Siegerlied geben.

„In der Live-Show aus dem niederländischen Hilversum werden all diejenigen geehrt, die in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam aufgetreten wären“, heißt es vom Norddeutschen Rundfunk (NDR), der beim Senderverbund ARD für den ESC federführend verantwortlich ist. „In den 150 Minuten gibt es Schalten über den gesamten Kontinent, viel Musik und einige Überraschungsauftritte ehemaliger ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.“

In der Sendung sollen - passend zum Sendungsnamen - alle 41 Interpreten, die dieses Jahr in Rotterdam antreten sollten, gemeinsam den Eurovision-Siegersong von 1997, „Love Shine A Light“, von Katrina and the Waves singen.

Von 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr plant das Erste die Sendung „Countdown“ mit Barbara Schöneberger aus Hamburg. Zu Gast sind dort unter anderem Ben Dolic, der seinen Song „Violent Thing“ live performen soll, sowie Michael Schulte und Peter Urban.

(zim/dpa)