Hass-Tiraden im Netz: ZDF-Journalistin erhält Morddrohungen wegen „Nazis raus“-Tweet

Berlin Die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann kämpft derzeit auf Twitter gegen Hass und Morddrohungen. Sie hatte „Nazis raus“ getwittert. Der Tweet verselbstständigte sich.

Alles begann für Nicole Dieckmann, Korrespondentin für das ZDF im Hauptstadtstudio in Berlin, mit einem Tweet am Neujahrstag. Abends um 21.51 Uhr twitterte sie „Nazis raus“ als eine Art Neujahrs-Statement.

Doch was sie damit loslöste, ist auch einige Tage später kaum zu begreifen. Mehr als 13.000 Likes kassierte sie für den Post auf dem Kurznachrichtendienst, tausendfach wurde er geteilt und ebenfalls tausendmal kommentiert. Der Inhalt der Kommentare unterscheidet sich aber wie Tag und Nacht. Auf der einen Seite wird Diekmann für ihr klares Statement gefeiert. Doch auf der anderen Seite schlagen ihr Hass, Morddrohungen und Vergewaltigungswünsche entgegen.

Auch Tage nach der Veröffentlichung schlägt der Post Wellen. Politiker, Journalisten und andere Nutzer zeigen sich solidarisch mit Diekmann, feiern sie für ihre klare Botschaft. So schrieb die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckhardt: „Das, was @nicolediekmann gerade erlebt, als Frau, als Journalistin, als Demokratin, betrifft uns alle. Deswegen großen Respekt für die Haltung sowieso, aber auch für das Standhalten #Nazisraus“. So geht es weiter und weiter.