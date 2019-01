Zug von München nach Hamburg: Polizei räumt ICE nach Bombendrohung

Blick auf einen ICE in einem Bahnhof (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Arnold

Nürnberg Am Montag ist ein ICE auf dem Weg von München nach Hamburg wegen einer Bombendrohung in Nürnberg gestoppt und evakuiert worden.

Alle Reisende hätten den Zug unversehrt verlassen, dieser werde nun von Polizisten mit zwei Spürhunden abgesucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Nürnberg am Montag auf Anfrage. Ergebnisse der Durchsuchung lagen zunächst noch nicht vor.

Dem Polizeisprecher zufolge ging eine konkrete Drohung gegen den ICE 706 ein. Die Drohung sei erst nach der Abfahrt des Zugs in München bekannt geworden, daraufhin sei der Stopp in Nürnberg veranlasst worden. Wo die Drohung einging und in welcher Form, wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.