Klo-Rolle mit Mops: Würden Sie für dieses Toilettenpapier 25 Euro bezahlen?

Düsseldorf Nach dem Einhorn kommt der Mops - diesen Eindruck erweckt jedenfalls ein ungewöhnliches Klopapier mit Mops-Aufdruck von DM. Die limitierte Edition wird inzwischen für bis zu 25 Euro auf Ebay gehandelt.

Mancher Kunde kauft es haufenweise: das Mops-Toilettenpapier von DM. Darauf zu sehen ist ein Mops in einem gestreiften Shirt, der einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt. Eine Sprechblase neben ihm zeigt die Worte: „I love you“. Die Packung ist überwiegend in rosa gehalten. Das gleiche Motiv ohne Sprechblase befindet sich auch auf den Klopapierrollen.

Mindestens bei Hundeliebhabern kommt das Papier gut an. In den sozialen Medien zeigen Bilder, dass so mancher rund ein Dutzend der Mops-Packungen gekauft hat.