Nach Sieg bei Vorlesewettbewerb Hass und Hetze im Netz gegen elfjährige Schülerin aus Bonn

Familie Bakr ist in Bonn angekommen. Vater Issam und seine Frau Engy Harir wurden in Ägypten geboren, haben in Deutschland studiert und arbeiten hier. Ihre Töchter träumen von einer Zukunft als Ärztin oder Dolmetscherin bei der UN oder dem EU-Parlament und Nesthäkchen Mohamad (10) möchte als Fahrzeugingenieur einmal einen ganz besonderen Sportwagen konstruieren. Die Bakrs sind ein gutes Beispiel für eine gelungene Integration. Dennoch schlägt der Familie jetzt eine unerträgliche Hasswelle entgegen.