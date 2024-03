Oberbürgermeister bei Markus Lanz „Es kommen auch mal Morddrohungen“

Ein Vergnügen sei es nicht mehr, in Deutschland an der Basis Politik zu machen, steigt Markus Lanz am Abend in seiner Talkrunde ein: Die Aachener Oberbürgermeisterin kämpft um Geld für Kitaplätze, René Wilke in Frankfurt/Oder findet es zuweilen zu gefährlich, mit dem Rad zu Terminen zu fahren, Olaf von Löwis wurde kürzlich in einer Versammlung von Bürgern niedergebrüllt und musste von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. „In ein paar Jahren machen solche Ämter nur noch empathielose Arschlöcher”, zitiert der Moderator was ein anderer Bürgermeister kürzlich sagte, denn andere hielten das nicht mehr aus.