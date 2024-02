Auszeichnung in Düsseldorf Der erste Liselotte-Funcke-Preis geht an eine engagierte Journalistin

Hayalis Laudatorin Anne Brasseur, Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit, die den Preis initiiert hat, war eigens aus Luxemburg angereist und zeigte Parallelen Funckes und Hayalis Engagement und Haltung auf. Funcke hatte Maßstäbe gesetzt, zunächst im Landtag NRW, später als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages in Bonn. Die gebürtige Hagenerin war die erste Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr in Nordrhein-Westfalen und zehn Jahre lang erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. Oft war sie die einzige Frau, die sich im Politikbetrieb behaupten musste und konnte. Das erkannten schließlich auch ihre Kritiker an. „Wenn sie ihre Stimme erhob, dann hatte sie auch etwas zu sagen. Sie hatte eine natürliche Autorität“, erinnerte unlängst Hermann-Otto Solms bei einer Podiumsdiskussion an seine ehemalige Kollegin. Funcke tat zeitlebens das, was heute gern als Empowerment von Frauen und Minderheiten bezeichnet wird. So rief sie 1988 den CIVIS-Medienpreis mit ins Leben, der sich dem Leitgedanken einer kulturellen Vielfalt und der Teilhabe“ verschrieben hat. Diese Aspekte greift nun auch der Liselotte-Funcke-Preis auf.