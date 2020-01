Vogelgrippe zurück in Deutschland : Erster bestätigter Fall in Brandenburg

Potsdam Vor drei Jahren mussten wegen der Geflügelpest in Deutschland Hunderttausende Tiere getötet werden - nun gibt es wieder einen Nachweis. Der Erreger wurde bei einem Wildvogel in Brandenburg gefunden.

Ob sich in den kommenden Wochen eine so verheerende Epidemie wie im Winterhalbjahr 2016/2017 entwickeln könnte, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, so Reinking. Im vergangenen Jahr hatte es nach Angaben des Bundesinstituts keine Fälle oder Ausbrüche von Vogelgrippe in Deutschland gegeben. 2016/2017 aber hatte H5N8 für Ausbrüche in etlichen Geflügelhaltungen gesorgt, Hunderttausende Tiere wurden getötet, um die weitere Verbreitung einzudämmen. Es war nach FLI-Angaben die bislang schwerste erfasste Vogelgrippe-Epidemie in Europa und auch in Deutschland. Das Virus war mit Zugvögeln aus Asien nach Europa gekommen.