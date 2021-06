Durch Mäuse übertragen : Starker Anstieg der Hantavirus-Infektionen in diesem Jahr

Berlin In diesem Jahr haben sich schon viermal mehr Menschen mit dem Hantavirus infiziert als 2020. Bestimmte Gebiete Deutschlands sind besonders gefährdet.

In bestimmten Gebieten Deutschlands könnten sich in diesem Jahr aus Expertensicht besonders viele Menschen mit Hantaviren infizieren. Bis Mitte Juni waren in Deutschland für 2021 schon mehr als viermal mehr Fälle registriert als im gesamten Vorjahr, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin auf Anfrage mitteilte. Demnach wurden dem Institut seit Januar etwa 930 Fälle gemeldet, im gesamten Jahr 2020 waren es nur 230. Besonders betroffen sind Teile des Landes Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern.