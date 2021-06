Soziale Ungleichheit beim Wohnen : Fast die Hälfte der Großstadt-Haushalte trägt bei Miete hohe Belastung

Düsseldorf Knapp 50 Prozent der Großstadt-Haushalte in Deutschland zahlen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Die soziale Ungleichheit verfestige sich beim Wohnen, so die Forscher.

Bei der Miete müssen viele Haushalte in Großstädten einer Studie zufolge so viel Geld aufbringen, dass sie dabei oberhalb der Marke von 30 Prozent des Haushaltseinkommens liegen. Wie aus der am Dienstag von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Untersuchung hervorgeht, liegen 49,2 Prozent der rund 8,4 Millionen Haushalte, die in Deutschlands Großstädten zur Miete wohnen, oberhalb dieser Schwelle, um ihre Bruttowarmmiete zu bezahlen.