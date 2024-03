Tipps von Experten Völlig daneben – Tabus im WG-Leben

Gerade kein Mehl zur Hand, aber der Mitbewohner hat welches in Reserve? Dann sollte man sich trotzdem nicht einfach bedienen. Das beugt nicht nur schlechter Stimmung in der WG vor. David Wiegmann ist Student in Dortmund. Ehrenamtlich engagiert er sich auf Landesebene in der Studierendenvertretung. Beim Thema WG ist für ihn klar: „Das Wichtigste ist der respektvolle Umgang miteinander“. Dazu gehören Selbstverständlichkeiten – etwa nur dann Dinge von Mitbewohnern auszuleihen, wenn diese einverstanden sind und die Leihgaben unbeschädigt zurückkehren. „Wenn was kaputtgeht, muss man es ersetzen.“