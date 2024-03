Frühjahrsputz Tipps für die Großreinigung im Frühling

Für viele Menschen gehört das Ausmisten zum Frühjahrsputz dazu. Ein einfacher Trick, wie es zügig vorangeht, egal, ob der Kleiderschrank, der Keller oder das Büro entrümpelt wird: die Kisten-Methode. In die erste Kiste wandert alles, was in den Müll soll. Die zweite Kiste ist für Dinge, die Sie verschenken oder spenden möchten, die dritte für Dinge, die Sie verkaufen wollen, in die vierte, was Sie ändern oder reparieren (lassen) möchten. Behalten wird nur, was Sie tatsächlich nutzen, oder was einen hohen ideellen Wert hat. Beim Kleiderschrank sollten das nur Kleidungsstücke sein, die sowohl passen, als auch richtig sitzen, bequem sind, zu Ihnen passen und für die es eine Gelegenheit gibt, sie anzuziehen, rät Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks. Trifft ein Kriterium nicht zu, heißt es: Tschüss. Das sollte auch gelten, wenn das Kleidungsstück seit mehr als einem Jahr nicht getragen wurde.