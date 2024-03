„Neue Form der sozialen Auslese“ Köln in Top 5 der teuersten Uni-Städte Deutschlands

In Frankfurt am Main stieg die durchschnittliche Angebotsmiete für WG-Zimmer binnen Jahresfrist demnach um 90 Euro auf 670 Euro pro Monat. Auf Platz drei und vier der Städte mit den höchsten Mieten liegen Berlin mit 650 Euro (plus 10 Euro) und Hamburg mit 610 Euro (plus 40 Euro). Platz fünf der teuersten Uni-Städte ist Köln, wo das Zimmer im Schnitt 560 Euro (plus 10 Euro) kostet. Im Durchschnitt kostet ein WG-Zimmer in Deutschland den Angaben zufolge 479 Euro. Die Bafög-Wohnkostenpauschale beträgt 360 Euro.