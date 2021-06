Durch Bisse übertragbar : Seltene Fledermaus-Tollwut in Minden nachgewiesen

Minden Die Viruserkrankung bei Fledermäusen wurde im vergangenen Jahr deutschlandweit nur viermal nachgewiesen. Jetzt ist in Minden erneut ein Tier damit aufgetaucht. Was zu tun ist, wenn man eine tote Fledermaus entdeckt.

Die seltene Fledermaustollwut ist bei einem Tier in Minden nachgewiesen worden. Die Fledermaus war geschwächt in eine Auffangstation gebracht worden, wie das Veterinäramt im Kreis Minden-Lübbecke am Dienstag mitteilte. Da sich das Tier aggressiv verhielt, wurde es eingeschläfert und zur Untersuchung nach Hannover verschickt. Experten entdeckten dort den auch in NRW sehr seltenen Tollwut-Erreger.