Tier war in Auto gefangen : Feuerwehr rettet eingeklemmtes Kätzchen

Laufach Ein Kätzchen in Unterfranken musste von der Feuerwehr aus einem Auto gerettet werden. Das Tier hatte sich in einen Zwischenraum des Kotflügels gezwängt.

Die Feuerwehr hat ein eingeklemmtes Katzenjunges aus einem Auto in Unterfranken befreit. Es hatte sich am Montagabend in einen Zwischenraum des Kotflügels gezwängt und kam alleine nicht mehr heraus, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte.