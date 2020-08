Laut Foodwatch : Kinder haben am 11. August ihr Jahreslimit an Zucker erreicht

Kinder haben am 11. August ihr Jahreslimit an Zucker erreicht

Berlin Die Kinder in Deutschland haben nach Angaben von Foodwatch bereits am 11. August ihr Zucker-Limit für das gesamte Jahr ereicht. Die Verbraucherorganisation wirft der Politik Versagen vor.

Am „Kinder-Überzuckerungstag“ hätten Kinder und Jugendliche durch Süßwaren, Limonade und Snacks bereits so viel Zucker konsumiert, wie für ein ganzes Jahr empfohlen werde, erklärte die Verbraucherorganisation am Dienstag in Berlin. Dies fördere Übergewicht, Adipositas und ernährungsbedingte Krankheiten bei Hunderttausenden Kindern und offenbare zugleich das Versagen der Politik, kritisierte Luise Molling von Foodwatch.