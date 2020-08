30-jährige Mutter : Deutsche soll Töchter und sich selbst in der Schweiz getötet haben

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Zürich Eine 30-jährige Frau aus Deutschland hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nähe von Zürich in der Schweiz ihre vierjährigen Zwillingsmädchen und sich selbst getötet. Die drei Toten wurden am Montag in einem im Wald abgestellten Auto aufgefunden.

Eine 30-jährige Deutsche soll in der Schweiz ihre vierjährigen Zwillingstöchter und sich selbst getötet haben. Die drei Toten wurden am Montagmorgen in einem im Wald in der Nähe von Zürich abgestellten Auto aufgefunden, wie die Kantonspolizei Zürich laut der Nachrichtenagentur SDA am Montag mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Ein Passant habe der Einsatzzentrale am Montagmorgen einen im Wald abgestellten Personenwagen mit drei regungslosen Insassen gemeldet, hieß es laut SDA von der Polizei. Die in Deutschland lebende Mutter sei demnach am Sonntag zusammen mit ihren Kindern in die Schweiz gereist. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau und ihrer beiden Mädchen feststellen können.

(juw/AFP/dpa)