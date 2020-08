Wegen fehlender Sicherheit : Ausgabe von Arzneimitteln aus Automaten in Deutschland verboten

Ausgabe von Arzneimitteln aus Automaten in Deutschland verboten

Karlsruhe Der niederländische Versandhändler Doc Morris darf Medikamente nicht über einen sogenannten Apothekenautomaten ausgeben. Mit drei am Dienstag veröffentlichten Beschlüssen bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entsprechende Urteile des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe.

Doc Morris hatte in Zusammenarbeit mit der baden-württembergischen Gemeinde Hüffenhardt im Neckar-Odenwald-Kreis einen Videoterminal aufgestellt, über das Patienten mit einem Apotheker des Versandhändlers sprechen konnten. Auf dieser Grundlage wurden auch rezeptpflichtige Medikamente über einen Automaten ausgegeben. Die Gemeinde sah in dem Automaten eine Chance, die Bevölkerung vor Ort mit Medikamenten zu versorgen. Die letzte Apotheke in dem 2000 Einwohner zählenden Ort hatte schon Jahre zuvor geschlossen.