Schulbau in Düsseldorf : Die Toni-Turek-Realschule kann den Betrieb aufnehmen

Die Toni-Turek-Realschule an der Klapheckstraße kann nach den Ferien den Betrieb aufnehmen. Foto: Julia Brabeck

Stockum Für 25,3 Millionen Euro wurde ein Schul-Komplex mit Mensa und Dreifachsporthalle in Stockum neu gebaut. Er bietet Platz für bis zu 750 Schüler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Gut eineinhalb Jahre hat die Bauzeit betragen. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs am 12. August ist die städtische Toni-Turek-Realschule an der Klap­heckstraße fertiggestellt worden und kann somit regulär den Schulbetrieb aufnehmen. Ein Umzug vom alten Schulstandort an der Tersteegenstraße in Golzheim ist bereits in der ersten Sommerferienwoche erfolgt.

Der Gebäudekomplex, der in unmittelbarer Nähe des Max-Planck-Gymnasiums auf einem ehemaligen Sportplatz errichtet wurde, ist auf eine vierzügige Schule für 750 Schüler in 25 Klassen ausgerichtet. Bei Veranstaltungen ist es möglich, die Schulmensa mit der vorhandenen Mediathek zu verbinden, so dass ein Raum entsteht, der Platz für 340 Stühle bietet. Eine mobile Bühne mit einer Größe von 75 Quadratmetern kann dort integriert werden. Die neue Dreifach-Sporthalle ist auch auf die Nutzung durch Vereine ausgelegt und kann unabhängig bespielt werden.

Realisiert wurde der Schulneubau von der städtischen Tochter Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM). Dieser hat 25,3 Millionen Euro gekostet, wobei beispielsweise nur für die Planung und das Inventar der Fachräume für Biologie, Chemie und Physik rund 950.000 Euro benötigt wurden. Mit der Realschule hat die IPM erstmals ein Projekt in dem sogenannten Totalunternehmerverfahren umgesetzt. Bei diesem Verfahren wurden in einer europaweiten Ausschreibung auf Basis eines im Vorfeld genau definierten Bedarfs Leistungen zu einem Pauschalfestpreis abgefragt – und der Auftrag dann an ein Unternehmen vergeben.