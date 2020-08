Statistik : Anteil junger Menschen in Deutschland nimmt weiter ab

Wiesbaden Die deutsche Bevölkerung ist seit 2011 kontinuierlich gewachsen. Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen nimmt seit 2005 jedoch stetig ab. Die ab Mitte der 90er Jahre geborenen Menschen machen laut einer Statistik 10,3 Prozent der Bevölkerung aus.

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung sind Ende 2019 zwischen 15 und 24 Jahre alt gewesen. Das seien achteinhalb Millionen der in Deutschland lebenden 83,2 Millionen Menschen gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Die ab Mitte der 90er Jahre geborenen Menschen machten damit 10,3 Prozent der Bevölkerung aus. Damit lag Deutschland im EU-Durchschnitt, wie das Statistikamt zum internationalen Tag der Jugend am Mittwoch mitteilte.

Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat lag der Schnitt der 27 Länder Anfang 2019 bei 10,6 Prozent. Demnach war der Anteil der 15- bis 24-Jährigen in Zypern mit fast 13 Prozent am höchsten, am niedrigsten sei er mit rund neun Prozent in Bulgarien, Tschechien und Lettland gewesen.