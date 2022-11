Mehr als 60 Beamte im Einsatz Durchsuchungen bei Klimaaktivisten nach Angriff auf „Sixtinische Madonna“

Nach „Bild“-Informationen wurden die Wohnungen der beiden Aktivisten durchsucht, die sich im August in der Dresdner Gemäldegalerie an den Rahmen des weltberühmten Kunstwerkes von 1512/13 geklebt hatten. Dadurch war nach früheren Angaben der Kunstsammlungen ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.